Премьер-министр Латвии «поздравил» соотечественников: Друзья, хорошего нет

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30 ноября 2020, 22:24 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

29 ноября католики всего мира отметили первый день Адвента (предрождественский период, аналог православного Рождественского поста - прим. «АН»). Латвийский народ «поздравил» и премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

Поздравил так, что до сих пор латвийцы не могут «войти» в прежний ритм жизни…

«Друзья, хорошего нет. Растет число смертей. Наша система здравоохранения на грани смерти. Нам нужно действовать. Всем надо понимать, что эта зима не будет простой. Мы должны продолжить борьбу с коронавирусом».

Премьер-министр напомнил соотечественникам, что в стране кризис и есть пособия, которые помогут потерявшим работу жителям.

В конце своей официальной речи г-н Кариньш поздравил латвийцев с первым Адвентом.

На такое откровенное поздравление отреагировали и простые латвийцы, и политики страны.

Айвар Лембергс, мэр Вентспилса: «Речь в первый Адвент Кариньша достойная «антихриста». Так держать!»

Экс-министр Латвии Линда Мурниеце: «Дорогие соотечественники! Мы в ж… Ешьте сосновые шишки! Счастливого Адвента. Кариньш»

Депутат Сейма Алдис Гобземс: «Ты смотришь ТВ и понимаешь, что страной управляет человек, которому уже давно нельзя разрешать даже машиной управлять».

Политолог Юргис Лиепниекс: «Ничего не сказал! Сказал, что правительство уже разработало хорошие механизмы поддержи, что неправда!»

Латвиец: Что ни член нашего правительства, то Иван Сусанин! А функция Сусанина – вести «в зад». А за это полагается нашему правительству жирная зарплата! Эти люди нормально себя чувствуют. Нам ж…»

1 декабря Сейм Латвии будет решать вопрос о продлении ЧС в стране. Есть мнение, что его продлят до 11 января.