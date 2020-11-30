В одном из детских домов Нижнего Новгорода устроили праздник в честь Дня матери

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30 ноября 2020, 18:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vk.com

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Президент Фонда «Жизнь без границ» Марина Ефимова сообщила в соцсетях, что руководство одного из детских домов Нижнего Новгорода устроило праздник в честь Дня матери.

Марина Ефимова:

- Скажите мне ,коллеги,нормально устраивать в детском доме праздник в честь дня матери?

Заставлять детей петь песни и участвовать в сценках,посвящённых матери?

Это нормально?

Или я чего то не понимаю?

Руководство одного из детских домов Нижнего Новгорода периодически творит треш в своем учреждении.

Мало того,что оно не соответствует 481 постановлению ни по каким параметрам,помыться в душ ребенок может сходить,если ключ ему даст зам директора в строго отведённое для помывки время

Чай попить ребенок может в комнате бытовой адаптации ,которая на ключе всегда.

В этом детском доме есть ремень,висящий на крючке и частенько пускаемый в действие из-за плохих оценок.

В этом детском доме одной из выпускниц выдали при выпуске подержанную одежду и сказали-как будет новая,придешь за ней.Прошло 2 года,новой одежды не дали.

В этом детском доме воспитатель обещает разбить башку воспитаннику,а девочка,которая побоялась,что ее будут бить ,выпрыгнула из окна со 2 этажа и сломала ногу в двух местах.

И слава богу,что так,что хотя бы осталась жива.

Сегодня ребенка из этого детского дома увезли в психушку

Сегодня дети пели песни про маму на странном празднике день матери.

Их никто не спросил,хотят они участвовать в этом мероприятии или нет.

В переписке с директором мне было отказано в посещении учреждения,несмотря на то,что я являюсь членом Попечительского Совета в социальной сфере при Правительстве Нижегородской области

Я собралась ехать все равно,но дети написали ,что концерт отменили.

А его не отменили,детей вчера на репетиции записали на камеру и сегодня показали этот концерт детям отдельно по группам

Это деление по группам и показ по видео как то смягчает трешовость ситуации???

На запрос министерства образования о цели проведения этого концерта ,руководство ответило,что праздник матери входит в план воспитательной работы в учреждении для формирования семейных ценностей.

Скажите мне, это что?правда нормально?это в порядке вещей что ли?

Я написала обращение к Упономоченному по правам ребенка РФ Кузнецовой и постаралась обосновать,что ненормально это все.

Ну а вопрос о применении к детям насилия я задам в другие структуры.

1. Воспитание семейных ценностей не может идти через коленку. Семейные ценности - это такие конструкты, которые формируются, когда ребенок присваивает определённое содержание. Это глубокая внутренняя работа, ее бесполезно проводить исподволь, будет только протест.

2. У детей, находящихся в травме привязанности, нет ресурса, позволяющего им присваивать эти ценности. Их семейная система надломлена, эмоциональные связи не сформированы, близость к семье и родителям ассоциируется с болью, а не со счастьем и благоденствием. Именно боль, разочарование и презрение будут чувствовать дети, говоря правильные лозунги со сцены.

3. Есть дети, переживающие ситуацию потери родителей. Для них связь с родителями - место наибольшей боли и скорби, даже, если внешне они это не показывают. Разговаривать об этом со сцены - это насилие над ребёнком, над его работой горя, которой не место на публике.