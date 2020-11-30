В Краснодарском крае заработал Центр Управления Регионом

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30 ноября 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

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Сегодня, 30 ноября, в Краснодаре был открыт Центр Управления Регионом. Федеральный проект реализовывается по всей стране по поручению Владимира Путина.



В своём telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что это долгожданное событие и власти региона заинтересованы в том, чтобы проблемы кубанцев вовремя выявлялись и решались.



"Уверен, что это поможет вывести работу органов власти на новый уровень и наладить прямой диалог с жителями Кубани", — подчеркнул глава края.



Система сразу приступила к работе — Усть-Лабинский район на мониторе отображался красным. Это следствие многочисленных жалоб от местных жителей в соцсетях — уже несколько дней в некоторых домах посёлка Южного отсутствует вода. На месте сразу же обсудили решение проблемы и выработали стратегию её устранения.