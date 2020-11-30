В правительстве Приморья сообщили, что возобновление движения по мосту на остров Русский отложено на неопределенный срок

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30 ноября 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Дата возобновления движения по мосту из Владивостока на остров Русский переносилась неоднократно. Движение по мосту закрыто из-за ледяного дождя, обрушившегося на Приморье.

30 ноября пресс-служба правительства Приморского края со ссылкой на компанию ДСД "Дальний Восток", обслуживающей мост, сообщила, что работа по очистке вант ото льда идет все возможное время, но пока неизвестно, когда будет открыто движение.

"Скорость работ зависит от объема ледяных отложений, температуры воздуха и того, насколько солнечно", - говорится в сообщении. На работах задействованы альпинисты.

Ранее сообщалось, что движение по вантовому мосту, соединяющему Владивосток и остров Русский, откроют 30 ноября.

По данным Росавтодора, в пятницу альпинисты убрали с моста более 30 тонн наледи. Длина каждой ванты - около 600 м, альпинисты работают на высоте более 300 м. Их работа зависит от отсутствия ветра и осадков.

На Русском находится Дальневосточный федеральный университет, где учатся более 23 тысяч студентов из 74 стран. В поселках на острове Русский проживает несколько тысяч человек. После циклона большинство домов оказались без электроэнергии. Для жителей организовали полевые кухни, раздают газовые баллоны.

Восстановительные работы продолжаются.