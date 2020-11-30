Андрей Караулов рассказал о многомиллиардных убытках госкорпорации ВЭБ.РФ во главе с Шуваловым

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30 ноября 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: youtube.com

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Известный журналист и блогер Андрей Караулов сообщил на своем YouTube-канале, что убытки госкорпорации ВЭБ.РФ (прежнее название – Внешэкономбанк) во главе с Игорем Шуваловым в текущем году составили 43,5 миллиарда рублей.

Он напомнил, что еще по итогам прошлого года, при прежнем руководителе, ВЭБ.РФ оказался в прибыли в 12,8 млрд рублей. После того, как госкорпорацию возглавил бывший первый заместитель премьер-министра Игорь Шувалов, банк начал терпеть существенные убытки.

Журналист рассказал, что ВЭБ объясняет свои финансовые потери «формированием резервов, в том числе по поручительствам, по кредитам малому и среднему бизнесу».

«Чем занимается ВЭБ? У государства деньги берет и отдает их под проценты, - отметил Караулов. – Вот так «талантливо» отдали под проценты, что кредиты мало кто вернул, точнее никто не вернул. Спасибо, Игорь Иванович!»

Журналист обратил внимание, что в сложившейся ситуации ВЭБ.РФ еще и наделяется новыми полномочиями, при которых под юрисдикцию банка со своими бюджетами переходят такие компании как «Сколково» и РОСНАНО.

«Подождем еще годик. Ну а как? К Игорю Ивановичу особое доверие. 43 миллиарда – никто внимания не обратит, ну, подумаешь. Мы богатая страна: у нас нет пандемии, у нас нет безработных, у нас с медициной все хорошо, у нас скорая помощь за минуту приезжает к больному. Нам деньги не нужны! А вот Игорь Иванович очень нужен! Пусть и дальше работает. На благо Отчизны», - с сарказмом заключает Караулов.