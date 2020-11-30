Смелое решение

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30 ноября 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели», Наталья Глазунова ]

Фото Александра Барыкина, Наладчик станков и манипуляторов цеха №64 Александр Царев изготавливает корпус БРП-18

В АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» изготовлены несколько образцов нового изделия спецназначения БРП-18. Сейчас они проходят испытания.

Летом прошлого года руководство предприятия с рабочим визитом посетило АО «ГосМКБ «Вымпел». Результатом встречи стала договоренность о дальнейших этапах освоения нового перспективного сложного изделия БРП-18.

Сборка блока на АПЗ осуществлялась в кратчайшие сроки. В работе по сборке БРП-18 были задействованы все структурные подразделения, начиная от отделов материально-технического снабжения и внешней комплектации, заканчивая отделом сбыта. Основная нагрузка легла на технические службы и цеха. В цехе №64 изготавливался корпус изделия, в 54-м – шарико-винтовая пара, в 49-м проводилась сборка входящего узла, в 68-м изготавливали необходимые штамповочные и литейные детали, в цехе №42 проверяли герметичность коллекторов. Основная сборка, регулировка, проверка и сдача изделия проходила в цехе №41.

Регулировщик РЭАиП цеха №41 Антон Моторин ведет регулировку БРП-18

– При освоении новых изделий всегда возникают трудности, – комментирует заместитель начальника службы управления производством – главный диспетчер Андрей Воробьев. – Несколько месяцев наши конструкторы совместно с представителями разработчика решали возникающие при серийном освоении изделия вопросы. Это позволило своевременно собрать прибор и обеспечить нормальное функционирование блока.

Если сравнивать изделие с более ранними моделями БРП, которые выпускаются на АПЗ, можно отметить, что БРП-18 – изделие более прогрессивное в части механики: блок меньше весит и имеет расширенный функционал, используется шарико-винтовая пара, что повышает мощность и продлевает срок службы. Для изделий спецназначения это важные характеристики.

Окончательная проверка и регулировка готового БРП-18 проводилась в Москве в АО «ГосМКБ «Вымпел» с участием представителей АПЗ. Работа проведена оперативно. Приборы были отрегулированы с первого раза. Оба собранных образца проходят испытания.

Благодаря усилиям руководства АПЗ, опыту предприятия в производстве сложной спецтехники данного направления по решению Министерства обороны РФ серийным изготовителем БРП-18 назначен Арзамасский приборостроительный завод.