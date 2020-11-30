Сколько люксовых авто купили челябинцы в октябре

30 ноября 2020, 14:40[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Несмотря на снижение спроса на автомобили этого сегмента, Челябинская область вошла в топ-10 по покупке таких автомобилей.
Как сообщает агентство «Полит74», в октябре этого года россияне купили 106 автомобилей класса Luxury: Mercedes-Benz Maybach S-Class, Bentley и Rolls-Royce. Это меньше на 6 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чаще всего такие автомобили покупают в Москве и Московской области – до 66 процентов. В Челябинской области в октябре на учет поставили два «люкса». По данным «Полит74», такими цифрами не может похвастаться ни один регион Уральского федерального округа.
Всего за десять месяцев россияне купили 952 автомобиля класса Luxury.
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