Сколько люксовых авто купили челябинцы в октябре

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30 ноября 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото pixabay.com

Несмотря на снижение спроса на автомобили этого сегмента, Челябинская область вошла в топ-10 по покупке таких автомобилей.

Как сообщает агентство «Полит74», в октябре этого года россияне купили 106 автомобилей класса Luxury: Mercedes-Benz Maybach S-Class, Bentley и Rolls-Royce. Это меньше на 6 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего такие автомобили покупают в Москве и Московской области – до 66 процентов. В Челябинской области в октябре на учет поставили два «люкса». По данным «Полит74», такими цифрами не может похвастаться ни один регион Уральского федерального округа.

Всего за десять месяцев россияне купили 952 автомобиля класса Luxury.