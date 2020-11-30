Стоимость строительства в Крыму мемориального комплекса жертвам депортации вновь увеличилась на 300 млн. руб.

Стоимость строительства объекта, начатая в 2016 году, составляла 340 млн.р. На 2021 запланировали почти 300.
Мемориальный комплекс, посвященный жертвам депортации из Крыма в 1944 году, начали возводить в 2016-м. Проект оценивался в 340 миллионов рублей. Сдача объекта переносилась год от года. В 2020-ом стало известно, что подрядчик требует пересмотра проектно-сметной документации в сторону ее увеличения.
30 ноября 2020 года на заседании правительства Крыма министр финансов озвучила, что в проекте бюджета на 2021 год «учтено строительство и ремонт ряда социально значимых объектов, а именно … продолжение строительства мемориального комплекса жертвам депортации в поселке Сирень – 294,4 миллиона».
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