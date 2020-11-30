Песков заявил, что строительство моста на остров Сахалин должно быть экономически обоснованным

Аргументы Недели → Общество 13+

30 ноября 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 30 ноября, заявил, что строительство моста на остров Сахалин должно быть экономически обоснованным, и пока таких планов нет.

Президент России Владимир Путин в 2018 году поручал правительству проработать вопрос о строительстве моста на Сахалин.

Строительство моста неоднократно обсуждалось. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов напомнил, что в 2018 году стоимость моста оценивалась в пересчете на километр в 3,5 раза выше, чем у Крымского моста.

Как заявил Иванов, "с точки зрения психологии мост нужен, так как Крым соединили, теперь надо и Сахалин, но с точки зрения экономики — нет". "Для этого моста нет грузов", — пояснил он.

Дмитрий Песков подчеркнул, что "экономические факторы, естественно, первостепенны", - передает RT.

Он, как и Иванов, сказал, что "возведение такого крупного инфраструктурного объекта экономически целесообразно только в случае наполнения его определённым потоком товаров, грузов".