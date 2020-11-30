В Челябинск прибыли первые автобусы на экологически чистом топливе
30 ноября 2020, 14:09[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Новые низкопольные автобусы на газомоторном топливе (сжиженном и компримированном газе) будут постепенно пополнять городской автопарк.
Как сообщает «Южноуральская панорама», 30 ноября в Челябинск поступили пять автобусов в рамках контракта, который управление транспортом заключило в сентябре этого года. До 10 декабря в город приедут еще 31 автобус. Об этом сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов на традиционном аппаратном совещании.
Напомним, около 650 миллионов рублей на покупку транспорта для южноуральских городов было выделено Алексеем Текслером. В Магнитогорске обновят трамвайный парк: пять трамваем купят, пять – приведут в порядок. Обновление транспорта ожидает Миасс, Златоуст и Кунашакский район.
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