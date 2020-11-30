Все вузы в Москве и Петербурге переведены на дистанционное обучение из-за COVOD-19

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30 ноября 2020, 14:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

студентка, фото: pixabay.com

Все высшие учебные заведения в Москве и Санкт-Петербурге переведены на дистанционное обучение в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Сообщение в понедельник, 30 ноября, опубликовано в Telegram-канале Минобрнауки РФ.

На "дистанционку" переведены и ряд вузов в регионах, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка.

В Минобрнауки отметили, что российские вузы сохранят бюджетные места за иностранными студентами, которые из-за карантинных мер не могут въехать в Россию из-за ограничений и испытывают сложности с удаленкой. Отчислений иностранных студентов в связи с переходом на удаленное обучение не производилось.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что зарубежных студентов начали отчислять из российских университетов, так как они не посещают занятия. Две тысячи студентов-иностранцев обратились к правительству РФ с просьбой пустить их в Россию для очного обучения.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников направил письменное обращение на имя Татьяны Голиковой с просьбой помочь иностранным студентам вернуться в Россию.

Ранее Минобрнауки РФ в связи с пандемией распорядилось перевести подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля.