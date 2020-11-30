МВД: Сотрудница полиции в звании майора юстиции задержана за взятку в Москве

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30 ноября 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

В Москве начальница следственного отдела МВД по району Нагатинский Затон задержана с поличным при получении взятки в размере 300 тысяч рублей. Майор юстиции подразделения ОМВД по району Нагатинский Затон получила незаконное денежное вознаграждение за непривлечение гражданина, подозреваемого в совершении кражи.

Ей предложили взятку от матери подозреваемого по уголовному делу, которое вело ее отделение.

В отношении сотрудницы МВД возбуждено уголовное дело о получении взятки — ст. 290 УК РФ.

В ближайшее время ее уволят из ОВД. Ее непосредственных руководителей привлекут к ответственности.