Мишустин сообщил о продлении моратория на плановые проверки малого бизнеса на 2021 год

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30 ноября 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Мишустин, фото: Russian Government, globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о принятом решении кабмина продлить мораторий на плановые проверки небольших компаний и индивидуальных предпринимателей на 2021 год.

Как отметил Мишустин, отмена плановых проверок малого бизнеса и ИП принята по поручению президента РФ. Глава правительства в ходе совещания с вице-премьерами отметил, что этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции, а в малом бизнесе заняты миллионы людей, задача - продолжить их поддержку.

Предложение о продлении этого моратория до конца 2021 года летом было включено в проект общенационального плана восстановления экономики.