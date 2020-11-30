Мишустин сообщил о продлении моратория на плановые проверки малого бизнеса на 2021 год
30 ноября 2020, 12:59[ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о принятом решении кабмина продлить мораторий на плановые проверки небольших компаний и индивидуальных предпринимателей на 2021 год.
Как отметил Мишустин, отмена плановых проверок малого бизнеса и ИП принята по поручению президента РФ. Глава правительства в ходе совещания с вице-премьерами отметил, что этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции, а в малом бизнесе заняты миллионы людей, задача - продолжить их поддержку.
Предложение о продлении этого моратория до конца 2021 года летом было включено в проект общенационального плана восстановления экономики.
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