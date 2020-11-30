Турист заказал доставку еды в Ялту из Краснодара частным вертолётом

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30 ноября 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Турист в Ялте заказал доставку фастфуда из Краснодара частным вертолётом.



Заказ из "McDonald's" летел два часа и обошёлся клиенту в двести тысяч рублей. При этом заказанные двадцать "блюд" суммарно стоили не больше четырёх тысяч.



В 2014 году "McDonald's" перестал осуществлять деятельность в Крыму после присоединения полуострова к России. В течение шести лет регулярно появлялись сообщения о том, что фастфуд возобновит на территории полуострова работу, но позже информацию каждый раз опровергали.