Из-за тумана несколько рейсов в аэропорту Краснодара задержали и отменили

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30 ноября 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

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Утром 30 ноября из-за густого тумана в аэропорту Краснодара два рейса задержали и один отменили.



В зале ожидания остались пассажиры рейсов "Utair 297" в Сочи и "Россия 6316" в Санкт-Петербург. В 11:20 должен был вылететь в Москву борт "Аэрофлота", однако его отменили.



В пресс-службе аэропорта отметили, что 133 пассажира переоформят на "СУ 1103". Покинуть Краснодар они смогут после обеда — в два часа дня. Сейчас с ними работают представители "Аэрофлота".