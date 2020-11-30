Хабаровская мэрия требует запретить перевозку горожан без масок

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30 ноября 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В администрации города Хабаровска требуют запретить в общественном транспорте возить граждан без индивидуальных средств защиты.

В последнее время город обновляет максимум по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. В мэрии краевой столицы решили ужесточить меры по борьбе с COVID-19 и перенять опыт других регионов, где отказывают в перевозке гражданам, которые не надели маски.

- Мы изучили опыт российских регионов. В Томской и Липецкой областях водители автобусов имеют законное право отказывать пассажирам без масок в перевозке. Такое решение могут юридически закрепить только на уровне субъекта или страны. Мы также направили письмо в министерство транспорта Хабаровского края с просьбой внести подобное предложение на рассмотрение краевого штаба по недопущению распространения коронавируса. Пока ответ не получили, - заявил глава управления промышленности, транспорта и связи администрации города Владимир Ощановский.

Ранее в региональном Роспотребнадзоре назвали хабаровские автобусы главным очагом заболеваемости.