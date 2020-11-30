В Хабаровске главврач ковидного госпиталя умерла от коронавируса
30 ноября 2020, 11:49[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
От коронавирусной инфекции умерла 60-летняя главврач городской хабаровской больницы №11 Вера Пак. Это медучреждение было перепрофилировано под ковидный госпиталь.
- Она находилась в одном из коронавирусных госпиталей Хабаровска. Врачебная и медицинская общественность выражают соболезнования родным и близким, - написал в своем Telegram-канале и.о. зампреда регионального правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.
Напомним, что с начала пандемии в Хабаровском крае зафиксировано свыше 24,2 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией. От болезни умерли 157 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц более 16,9 тысячи пациентов.
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