В Хабаровске главврач ковидного госпиталя умерла от коронавируса

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30 ноября 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

От коронавирусной инфекции умерла 60-летняя главврач городской хабаровской больницы №11 Вера Пак. Это медучреждение было перепрофилировано под ковидный госпиталь.

- Она находилась в одном из коронавирусных госпиталей Хабаровска. Врачебная и медицинская общественность выражают соболезнования родным и близким, - написал в своем Telegram-канале и.о. зампреда регионального правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

Напомним, что с начала пандемии в Хабаровском крае зафиксировано свыше 24,2 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией. От болезни умерли 157 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц более 16,9 тысячи пациентов.