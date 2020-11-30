В Ташкенте узнали, в каком состоянии находятся могилы дедушки и бабушки Ксении Собчак

Родители политика, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака похоронены в Ташкенте. В Узбекистане до сих пор живут родственники Собчака , - сообщает kp.ru.
С ними дружит театральный продюсер Валерий Сергеев. Недавно стало известно, что могила дедушки и бабушки Ксении Собчак пришла в запустение: участок зарос, плита обветшала, оградка покосились. Ухаживать за захоронением некому.
Сергеев близко общается с родственниками Ксении Анатольевны долгие годы и знает, что многие их них тяжело живут материально, но просить помощи у знаменитой родственницы себе не позволяют. А она не предлагает.
На могиле бабушки и дедушки их знаменитая внучка вообще не была ни разу.
Друг ташкентских родственников побывал на могиле Александра Антоновича и Надежды Андреевны Собчак.
Мужчина отметил, что "там давно никто не появлялся". Он прибрался, положил гвоздики. Похоже, его цветы стали первыми за очень долгое время.