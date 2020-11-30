В Челябинской области выявлено 284 новых случаев заражения коронавирусом
30 ноября 2020, 10:52[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Региональный минздрав опубликовал ежедневную сводку о заболеваемости и смертности от опасного вируса.
По данным минздрава, на утро 30 ноября в регионе зафиксировано еще 284 случаев заражения, среди них – четверо школьников. Двенадцать человек скончались. Из них семеро от COVID-19, пятеро от тяжелых сопутствующих заболеваний.
За прошедшие сутки из больниц выписано 245 человек, лечение от коронавируса проходят 8593 человека. Ежедневно проводится около семи тысяч тестов на коронавирус.
Напоминаем телефон горячей линии министерства здравоохранения 8 (351) 240-15-16 и номер телефона горячей линии – 8-800-201-41-88. Специалисты отвечают на вопросы южноуральцев в круглосуточном режиме.
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