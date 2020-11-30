Жириновский собрался лететь в Хабаровск

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30 ноября 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский встретился в Москве с председателем городской думы Хабаровска Михаилом Сидоровым. Предметом разговора стало настроение жителей региона и проблемы, с которыми они сталкиваются.

Напомним, что недавно Сидоров и еще 16 депутатов заявили о своём выходе из партии. При этом решении ЛДПР потеряла бы абсолютное большинство в городском парламенте. Однако уже к концу дня парламентарии передумали.

Сидоров рассказал местным СМИ о том, что с главой фракции говорили о «болевых точках» города – парке «Динамо», в котором застройщик пытается добиться разрешения на возведение жилого комплекса, скандале с построенным на деньги налогоплательщиков фитнес-центром «Будь здоров», который депутаты чуть были ни передали чеченской организации.

Глава гордумы указал, что Жириновский интересовался, чем живут хабаровчане, и обещал содействие депутатам гордумы, которые отстаивают позицию горожан.

- Владимир Жириновский очень хочет прилететь в Хабаровский край, чтобы пообщаться с жителями. Но в нашем регионе действует режим самоизоляции для людей преклонного возраста, к коим относится и лидер ЛДПР. Поэтому пока поездка невозможна, - сказал Сидоров журналистам.