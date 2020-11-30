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Аргументы Недели Общество 13+

166 новых ковид-пациентов в Краснодарском крае

, 10:44 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

166 новых ковид-пациентов в Краснодарском крае

За сутки на Кубани выявлено 166 новых случаев заражения коронавирусом. В соседней Адыгее заболевших 98.

153 жителя региона пошли на поправку, однако шестерых врачам спасти не удалось. В Адыгее по выздоровлению выписали 63 пациентов.

Все за 29 ноября в России подтвердилось 26 338 случаев заболевания COVID-19. Зафиксировано 368 смертей от опасной инфекции. 17 247 пациентов выздоровели, — сообщает ИЦК.

Kub