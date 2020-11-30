За сутки на Кубани выявлено 166 новых случаев заражения коронавирусом. В соседней Адыгее заболевших 98.
153 жителя региона пошли на поправку, однако шестерых врачам спасти не удалось. В Адыгее по выздоровлению выписали 63 пациентов.
Все за 29 ноября в России подтвердилось 26 338 случаев заболевания COVID-19. Зафиксировано 368 смертей от опасной инфекции. 17 247 пациентов выздоровели, — сообщает ИЦК.
Аргументы Недели → Общество 13+
166 новых ковид-пациентов в Краснодарском крае
30 ноября 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
За сутки на Кубани выявлено 166 новых случаев заражения коронавирусом. В соседней Адыгее заболевших 98.
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