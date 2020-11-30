Почему увольняются водители Скорой помощи в Симферополе

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30 ноября 2020, 10:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

Это была случайная встреча и разговор о том, что происходит в этой сфере не планировался, но развился стремительно, как ковид.

После обоюдных приветствий последовало столь же формальное выяснение кто чем сейчас занимается и выяснилось, что мой знакомый какое-то время работал водителем Скорой в Симферополе и уволился.

«Чего так?», - спрашиваю.

Ответил, что, во-первых, рисковать возя ковидных больных надоело, а во-вторых, надоело рисковать за 16 000 рублей в месяц.

«Да, да!», - закивал он головой увидев мои расширившиеся от изумления глаза: «Шесть в аванс и десять в получку».

Начал я естественно спрашивать его про доплаты.

«Какие доплаты? Мы ж по документам возим больных пневмонией!», - ответил он, хитро прищурившись.

«Ты еще скажи, что тебе ковидные надбавки не выплатили?», - подначиваю, помня, что и АКСЕНОВ, и министр ОСТАПЕНКО клялись, что закрыли эту кассу полностью. Он прищурился еще больше.

«Думаешь я один ушел? Машины Скорой стоят, а бригад нет. Ребята в отпуск уходят, а возвращаются с заявлением на увольнение. Вот такие дела, брат», - сказал он, прощаясь и крикнул потом: «Береги себя – не болей. Ковид страшная штука! Я видел».

А вечером по телевизору смотрю: десять новых машин Скорой Крым получил, Сергей АКСЕНОВ чихвостит всех за несвоевременность выплат врачам, министр ОСТАПЕНКО без устали благодарит медицинский персонал за героизм.

«Да где же черт подери реальность?!», - подумал я и успокоил сам себя тем, что водители Скорой проходят наверно по зарплатной ведомости «гараж» и поэтому просто выпали из сферы большого внимания. Да и профессия не уникальная – один ушел, другой пришел.

«А если ручеек этот водительский закончится?!», - подумалось вдруг и еще подумалось, что на этой – в общем-то 16-тысячной мелочи – вся наша многомиллиардная борьба с эпидемией и закончится сама собой.

Б.АЗАР для «Аргументов недели – Крым»