Спецпредставитель президента Сергей Иванов призвал заварить все мусоропроводы

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30 ноября 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс, РБК

Обработка мусоропровода, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов призвал заварить мусоропроводы во всех многоквартирных домах.

По мнению Иванова, мусоропровод, в который житель дома выбрасывает борщ вместе с картоном, - рассадник крыс и тараканов.

Спецпредставитель президента РФ считает, что мусоропроводы нужно заблокировать, чтобы реализовать разработанный правительством план внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

Как отметил Иванов, раздельный сбор мусора - сложнейшая цепочка, «стоит изъять из нее хоть одно звено, она просто не будет работать: вся система моментально рухнет, как карточный домик». Он подчеркнул, что для решения вопроса с мусоропроводом необходимо мнение жителя каждой квартиры дома.

Тема ликвидации мусоропроводов в домах была затронута в сентябре вице-премьером Викторией Абрамченко. Она выразила надежду на то, что в многоквартирных домах вряд ли найдутся желающие сохранять мусоропроводы. Абрамченко отметила, что принудительно заваривать мусоропроводы нельзя.

Сергей Иванов настаивает на постепенном внедрении предложения по избавлению от мусоропроводов. Эту идею поддерживает Минстрой. Все новые многоквартирные дома будут строиться без мусоропроводов.