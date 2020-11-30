Блаженная Ксения: Святая защитница Санкт-Петербурга

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30 ноября 2020, 09:24 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Часовня Ксении Петербургской в Санкт- Петербурге, фото автора

Санкт-Петербург. Город души, истории, любви и моей святой… Ксения Петербургская. Эта история началась еще до моего рождения, а впервые я познакомилась со святой в 46 лет.

Мой отец прошел Великую Отечественную войну. Его братья вышли с поля боя живыми. Они освобождали Европу от коричневой чумы, они прорывали блокаду с героического и многострадального Ленинграда. Много воды утекло с тех пор, но одна история передается в нашей семье из поколения в поколение. Когда освободили Ленинград, то люди были совсем изможденные, истерзанные нечеловеческими условиями: 872 дня и ночи без еды, тепла, электричества… Когда вдруг загорался тусклый свет в холодных квартирах, то это было счастье. Как могли эти люди выжить в таких условиях? Как смогли сохранить те святыни, которыми так гордится город на Неве?

Мой дядя, который участвовал в прорыве «кольца», видя все это, спросил у женщины, которая едва могла говорить… Как выжили? Женщина ответила: «Мне помогла Ксения. Наша святая Ксения. Она и хлеб давала, и берегла». Гораздо позже, когда страна восстанавливалась из руин, боли, то дядя Владимир вспомнил о том разговоре… Вспомнил и выяснил, что речь идет о Святой Ксении Петербургской. С тех пор наша семья узнала эту святую.

Санкт-Петербург, улица Камская 24. Часовня Святой Блаженной Ксении. Почти двести лет сюда идут люди… Идут к ней, к заступнице. Тут просят о здоровье детей, о счастливом браке, о хорошей работе, о своем жилье. А некоторые просто приходят поблагодарить Святую и помолчать.

Когда я вижу такой поток людей, то думаю, а сколько же историй выслушивает Ксения Блаженная? Слышит ли она всех?

Это был летний месяц. Я в Санкт-Петербурге. Конечно, я отправилась на Смоленское кладбище. Спокойно, тепло. Могилы, могилы, могилы… И надписи на памятниках: «Единственному сыну», «Любимому мужу», а вот и могила священников-мучеников, которых похоронили заживо… Их было 40.

Мои раздумья прервала пожилая женщина: «Доченька, ты кого найти хочешь?» Я ответила, что иду к часовне, где покоится Матушка Ксения… «Давайте провожу тебя, дочка. Много сюда людей приходят. Много. В очереди стоят долго. Я уже давно прибираюсь на кладбище – так повелось. Совсем малышкой пережила блокаду. Сложно было, но я мало помню. А помню сильный крик мамы, когда она потеряла наши карточки. Так и стоит ее крик у меня в голове. Думали, что уже все… Видимо, от безысходности пошли сюда на Смоленское…

Многие тогда ходили сюда и знали, что тут есть святая, которая поможет. Да, в этом месте, где часовня сейчас. Голодно, холодно, а мы идем. Совсем я обессилила, так мама говорила… Присели на скамейку, я стала засыпать… Сквозь сон слышу, что мама мне говорит: «Надя, Надя просыпайся же..» Я открыла глаза, а у мамы в руках хлеб. Прошло много лет и я спросила: «А кто дал хлеб?» Мама долго молчала, а потом сказала, что наша Ксения». Выжили мы тогда. Уже потом я решила, что буду тут убираться. Буду ближе к Ксении. Много чудес я видела. Много. Уже не удивляюсь. К нам из Америки, из Франции приезжают. А ты откуда будешь? Из Риги. А что за беда привела тебя, девонька? Да ты поплачь, поплачь и попроси… Поговори у стеночки с Матушкой. Честно расскажи. Она поможет. А вот и часовня. Иди, с Богом!»

Я подошла к часовне. Огромная очередь. У меня пульсирует мысль: «А где же конец очереди?» И тут я вспомнила о бабе Наде! Как же я могла забыть? Я потеряла свою спутницу. Она словно исчезла. А я так хотела поблагодарить ее за душевное тепло. Стыдно, просто стыдно!

О жизни Ксении Блаженной известно не так уж и много: точная дата ее рождения, увы, неизвестна. Приблизительно, между 1719 и 1730 годами. Дата смерти? Между 1780 и 1806 гг. Кто ее хоронил? Нет записей в церковных книгах, ни свидетелей…

Известно только то, что в 18 веке на одной из улиц Петербурга, в деревянном доме, поселилась чета Петровых. Жили тихо, спокойно, в любви. Андрей Федорович, будучи военным и в чине полковника, пел в церковном хоре. А Ксения Григорьевна вела домашнее хозяйство. Все изменилось в один миг! Андрей Федорович внезапно скончался. Отошел в мир иной без исповеди и причастия. Для любого православного человека такой уход – трагедия. Когда наступил день похорон, то народ ахнул, когда увидел Ксению: на ней был камзол, штаны и картуз любимого мужа. И просила величать себя Андреем Федоровичем. Мол, Ксения Григорьевна умерла, а супруг ее жив.

Тогда уже Ксеньюшка определила свой путь: будет проживать жизнь за мужа и отмаливать его перед Господом. Она должна была завершить дело его христианского спасения.

Народ сперва счел ее сумасшедшей, но потом произошло нечто, что изменило отношение к Ксении…

«На Руси такой подвиг назывался юродством. Ксения отдала все свое земное и ушла… Юродивые презирают все земные блага. Они поступают вопреки здравому смыслу, но во имя Господа. Юродивые принимают на себя подвиг безумия. Они не презирают людей. Они приносят земные блага во имя небесного», - так мне тогда сказал настоятель часовни Ксении Петербургской протоиерей Виктор.

Постепенно люди стали замечать, что Блаженная Ксения не ходит просто так, и не побирается, а есть в ней нечто особенное: берет только копейку, да и то не у каждого, а у добрых, сердечных людей. И как только возьмет копейку, то этому человеку и прибудет.

Известная история, когда Ксения зашла в дом к знакомой Прасковье, и говорит ей: «Ты тут сидишь, а не знаешь, что Бог тебе сына послал. Беги на Смоленское кладбище!» Прасковья и побежала: а там извозчик сбил беременную женщину, которая тут же родила и померла. Прасковья взяла мальчика к себе и вырастила его. Парень был добрым, верующим и почитал до старости мать. Всю свою жизнь Прасковья благодарила Ксению за этот подарок.

О кончине Блаженной известно мало. Она провела в скитаниях 45 лет, и уже под конец жизни каждый житель уважал, почитал ее. Говорят, что ее нашли сидящей около дерева. В мир иной, к Господу, она отошла с улыбкой на лице. Видимо, она отмолила своего любимого мужа, и со спокойной душой встретилась с ним на небесах.

Еще при жизни Блаженную Ксению считали покровительницей Петербурга, и по сей день она помогает всем, кто обращается к ней с искренней молитвой.

Когда я стояла в очереди к мощам Блаженной, то услышала много историй: приходят неизлечимые, но поправляются, приходят одинокие и находят свои половинки, идут просить работу и находят ее…

Одна моя приятельница, услышав такие истории, воскликнула: «Быть такого не может! Потому что не может быть никогда!» Да, такого не может быть. Но было! И есть! И будет! И со мной было! И с вами будет!

Почему? Да она была из плоти и крови! Она видела нужду, боль, чувствовала людей. А человеку всегда помогает человек! Но тот человек, который заслужил своей жизнью право просить у Спасителя за нас, за грешных!

Лично мне помощь от Ксении пришла быстро… Я так устала от бесполезных встреч, одиночества, развода, что встала на колени около часовни и прорыдала: «Помоги! Я достойна семейного счастья?»

Через два месяца я встретила своего мужа. Встретила человека, который принял мой сложный характер, взял меня за руку и повел по жизни. Только в 46 лет я поняла, что такое любить.

Святая Ксения – покровительница нашей семьи. При любой возможности мы с супругом садимся в самолет Рига-Санкт-Петербург и уже через 1час 20 мин мы в нашем любимом городе. Наши дети, которые «воспитаны» в западных традициях, побывали в Питере, и полюбили его. Полюбили и Ксению. Она же и их покровительница.

Я точно знаю, что пока есть такая Святая защитница Ксения, то с Питером ничего дурного не случится. Его Благословили за все то, что ему пришлось пережить. А еще я знаю, что «просите, и дано будет вам: ищите, и найдете, стучите, и отворят вам: ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Я это теперь точно знаю!