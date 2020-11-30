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30 ноября 2020, 09:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Экстренные службы сообщили об обнаружении сумки с повышенным радиационным фоном в аэропорту «Шереметьево». Угрозы персоналу, пассажирам и багажу нет. Подозрительная сумка была обнаружена во время сортировки багажа датчиками радиационной безопасности.

Приборы зафиксировали изменение радиационного фона в одной из сумок. Дежурные службы поместили сумку в специализированное помещение. Сотрудники аэропорта связались с ФГУП «Радон» для возможного изъятия и утилизации сумки, если повышенный радиационный фон будет подтвержден.

Аэропорт «Шереметьево» работает в штатном режиме. Эвакуация людей не производится. Специальными службами проводится радиационная разведка и дополнительные замеры.