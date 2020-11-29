В ожидании Рождества: католики встретили первый день Адвента

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29 ноября 2020, 23:22 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

фото венка Адвента Илзе Смильга

Наступило время Адвента. Что это значит? Предрождественский период в среде Католической церкви, протестантов, лютеран. Это время, когда зажигают свечи, встречают Иисуса и верят в чудо.

В Латвии Адвент – праздник веры и подготовка к Рождеству Спасителя. Латвийцы готовятся к первому дню Адвента серьезно: идут в базилику, плетут венок, ограничивают себя в излишествах и, конечно, ждут главного праздника – Рождество!

Самая известная традиция Адвента – венок! Еще его называют Рождественский венок. Обычно его делают из еловых веток, сплетенных в круг проволокой, в которые вплетены четыре свечи, имеющие значение: в первый день Адвента, который наступил уже в это воскресенье, торжественно зажигается первая свеча. Ее называют «Свечей Пророчества». Она символизирует библейские пророчества перед приходом в этом мир Иисуса Христа.

Вторую свечу зажигают в следующее воскресение, и она называется «Вифлеемская», в память о путешествии Марии и Иосифа.

Третья свеча называется «Свеча Пастухов». Она посвящена пастухам, которые с помощью Ангелов первыми нашли младенца Иисуса. Ее зажигают на третье воскресенье.

И четвертую свечу, которая называется «Свеча Ангелов» зажигают в Сочельник. Она символизирует божественную сущность Спасителя.

Для латвийцев Адвент – вера в благость, чудо! И в то, что славя Спасителя, он непременно поможет пережить трудности и обязательно следующий год будет приятным!

Точно! Люди во всем мире просто устали! Так и хочется сказать: «Услышь нас! Дай передышку, мира, здоровья. Мы обязательно исправимся!»