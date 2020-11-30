Кто вершит правосудие от имени государства, наплевав на Конституцию и Закон

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30 ноября 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Летом текущего года граждане нашей страны одобрили поправки в Конституцию России, обновив ее и подтвердив ее статус - главного закона в Российской Федерации.

Это событие знаковое: государство получило поддержку от жителей страны, граждане подтвердили, что верят в Конституцию и верховенство закона.

Можно лишь приветствовать единение граждан и государства в этом вопросе.

Мы знаем, что Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Конституцией РФ закреплено, что органы государственной власти, должностные лица и граждане обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы.

Все перечисленное известно каждому из нас с детства. Но все ли так безоблачно в вопросе соблюдения и уважения Конституции и законов РФ отдельными ее чиновниками, чей долг – блюсти законы и Конституцию в Российской Федерации? Соблюдают ли эти требования те, кто поставлен защищать Конституцию РФ и верховенство Закона?

Вот этот вопрос и возникает, когда начинаешь знакомиться ближе с отдельными блюстителями закона.

В соответствии со статьей 119 Конституции РФ судьями могут быть граждане, соответствующие выдвигаемым им требованиям, установленным как Конституцией, так и федеральным законом. Одним из таких требований в соответствии с Федеральным законом "О статусе судей в Российской Федерации" является запрет заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в том числе принимать участие в управлении хозяйствующим субъектом независимо от его организационно-правовой формы.

Вроде бы все логично и понятно любому: назвался груздем - полезай в кузов, захотел быть судьей - прекрати заниматься любой предпринимательской деятельностью, поскольку это противоречит Конституции и федеральному закону.

Однако есть у нас отдельные судьи, которым Конституция и законы не указ.

Так, счастливо проживает и усиленно защищает бизнес заинтересованных лиц от государства в Калининградской области "честный”, “порядочный" поборник закона - судья Арбитражного суда Калининградской области Ефименко Сергей Геннадьевич. Об этом "замечательном" и "честном" судье немало наслышан любой, кто имеет счастье проживать в этом удаленном от федерального центра регионе.

Настолько ли кристален этот человек, что вправе носить столь высокое звание судьи федерального судебного органа? Давайте разбираться с этим вопросом.

Итак, Сергей Геннадьевич Ефименко назначен на должность судьи Арбитражного суда Калининградской области Указом Президента РФ от 16.03.2006 года № 212. Следовательно, с 16.03.2006г. Сергей Ефименко обладает статусом судьи, на него с этого времени в полной мере распространены требования Федерального закона "О статусе судей в Российской Федерации". Но мы помним, что в соответствии со статьей 3 данного Закона судьи не вправе заниматься предпринимательством даже в форме участия в управлении хозяйствующим субъектом независимо от его организационно-правовой формы.

Вроде бы все логично и понятно, но не для нашего героя. Господин Ефименко С.Г., решив стать федеральным судьей, предпочитает пренебречь Конституцией РФ и Федеральным законом: на момент его назначения на столь почетную и ответственную должность, которая предполагает его беспристрастность и независимость, Ефименко С.Г. длительное время являлся одним из двух равноправных соучредителей (участником) юридического лица ООО «Кредис»: (зарегистрировано еще 03.09.1997г. ИНН 3906050020, ОГРН 1073906008868).

Любой из нас понимает: захотел пойти в судьи, будь добр - распрощайся с бизнесом. Продай, подари его, сделай что хочешь, но прекрати заниматься предпринимательством. Но эти требования писаны не для господина Ефименко С.Г. Наш герой не спешил расстаться со своим бизнесом и занимался предпринимательством еще более года.

Наверное, Сергей Ефименко, наплевав на федеральный закон и положения статьи 119 Конституции РФ, просто руководствовался статьей 34 Конституции России, решив, что имеет право заниматься предпринимательской деятельностью, даже одев мантию судьи.

Вроде бы всего год с небольшим, подумаешь, какой небольшой срок, но с другой стороны - целые год с лишним он был и судьей, и предпринимателем одновременно!!!

И мы даже не упомянули еще, что это - прямое нарушение не просто какого-то мифического требования, а Конституции РФ и федерального закона, который установил одинаковые для всех требования к статусу судей в Российской Федерации!!! А это уже серьезно, гражданин Ефименко С.Г. Да и вопросы возникают к целому ряду чиновников, которые закрыли глаза на "столь незначительные нарушения", как попрание Конституции РФ и федерального закона....

Немаловажным является еще один вопрос: фактически, введен в заблуждение тот, хотя, давайте называть вещи своими именами: был подставлен тот, кто подписал указ о назначении Ефименко С.Г. судьей: указ фактически был издан при нарушении требований к кандидату на должность судьи, т.е. издан с нарушением Конституции РФ и федерального Закона. Выходит, господин Ефименко подставил не кого-либо, а гаранта конституции РФ….

И сразу возникает вопрос: какой вид ответственности в данном случае должен понести Сергей Ефименко за подобные нарушения, да и может ли вообще осуществлять правосудие от имени государства тот, которому Конституция и законы РФ - не указ, и которому безразличны подобные требования в отношении себя любимого.

Понятно, что Калининград находится далеко от Москвы, что Верховному суду и Высшей квалификационной коллегии судей не видно, что там творится на периферии, но все же: как люди будут доверять правосудию, которое "творят" такие личности?

Дальше - больше: в силу статьи 57 попранной гражданином Ефименко С.Г. Конституции РФ, каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы.

Тоже вроде, как логично и понятно - все мы без исключения должны исправно и вовремя платить в полном объеме налоги, сборы и другие платежи: будь то транспортный налог, или коммунальные платежи. Согласны? Мы - да, а наш старый знакомый судья Сергей Ефименко - нет.

Как так? - спросите вы, и будете абсолютно правы: плевать хотел господин Ефименко С.Г. на законы и Конституцию, когда вопрос касается лично его.

Так, в соответствии с данными Федеральной налоговой службы России из открытых источников Ефименко С.Г. задолжал государству налоги на сумму более 47 000 рублей:

- задолженность по транспортному налогу этого замечательного человека составляет 44 982 рубля,

- пени по транспортному налогу составили 2 539, 24 рубля.

Представляете, сколько времени господин Ефименко С.Г. не оплачивал транспортный налог, что скопил подобную задолженность?

Что же, идем дальше. Также за господином Ефименко С.Г. числится, пусть небольшая, порядка 1 000 рублей, но задолженность по недвижимому имуществу.

Но, как так, ведь господин Ефименко С.Г. сам регулярно взыскивает в доходы бюджетов налоги и сборы с других должников, значит, он должен быть примером для остальных, скажете вы, и будете правы. Но это вы, наш уважаемый читатель, так считаете, но не Сергей Ефименко. Он считает, что всем, кому он должен, - всем он прощает. Как, собственно, он простил коммунальным службам Калининграда свои долги по оплате коммунальных услуг - долг господина Ефименко С.Г. за газ, тепло, электроэнергию составил 10 690,41 рублей, что также подтверждается открытыми данными Федеральной службы судебных приставов России в рамках возбужденного в отношении господина Ефименко С.Г. исполнительного производства.

Вы еще верите, что все должны и, главное, платят налоги, сборы и прочие обязательные платежи в установленном порядке? Вот и мы на примере Сергея Ефименко не верим.

И еще один интересный момент, связанный с этим “честным” и “законопослушным” гражданином.

За господином Ефименко С.Г. числится залог транспортного средства в одном из банков федерального уровня. Вроде бы это - его частное право. Каждый из нас вправе распорядиться своим имуществом по своему усмотрению, в том числе и осуществить залог транспортного средства в банке под личные нужды. Вправе и Сергей Ефименко.

Вот только давайте разберемся в объекте залога - это автотранспортное средство BMW 730LD XDRIVE, 2019 года выпуска. Теперь понимаете, что нас смущает в этом вопросе? Все верно, нас с вами смущает стоимость данного транспортного средства: откуда у этого господина, бюджетника, не занимающегося вроде бы предпринимательством, автомобиль представительского премиум-класса стоимостью порядка 9-10 миллионов рублей при размере его зарплаты как бюджетника и наличии задолженности даже по коммунальным услугам?

Не знаете? Вот и мы не знаем и весьма удивлены. В связи с чем возникают вопросы и к господину Сергею Ефименко, и к вышестоящим должностным лицам, да и непосредственно к руководству Высшей квалифколлегии судей: вправе ли подобный человек носить столь высокое звание судьи и вершить судьбы людей от имени государства, прикрывшись попранными им самим Конституцией и Законами Российской Федерации?

Очень хотелось бы получить четкий и внятный ответ, а не очередное молчание...