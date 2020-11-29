Аргументы Недели → Общество 13+

29 ноября 2020, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Телеведущая Лера Кудрявцева похвалилась подарком двухлетней дочки на День матери. Подарок для мамы Маша сделала своими руками. Малышка с помощью кого-то из взрослых, скорее всего воспитателя, нарисовала ладошки на бумаге, вырезала их и приклеила красное сердечко.

Машеньке самой понравилась открытка для мамы. Лера опубликовала в Инстаграм фото счастливой дочки, держащей в руках подарок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЛЕРА КУДРЯВЦЕВА |OFFICIAL FAN (@leratvworld)

День матери отмечают в последнее воскресенье ноября. В этом году он пришелся на 29 ноября. Своих мам сегодня поздравляют как дети, так и взрослые.

Актриса Ирина Безрукова, потерявшая маму в 11-летнем возрасте, опубликовала фото из семейного альбома с молодой мамой и сестрой Олей и призвала: "Все, у кого есть возможность поздравить свою маму, обязательно это сделайте".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Безрукова (@irina_bezrukova_official)

"Мамочка любимая, с праздником !!! Столько лет прошло с тех пор как ты меня возила в коляске , а я до сих пор нуждаюсь в твоих советах и поглаживании по голове", - поздравил маму Стас Костюшкин. Он тоже показал свою молодую маму и себя малышом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official)