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Мишустин постановил увеличить квоты на обезболивающие средства и препараты

, 19:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rg.ru

Мишустин постановил увеличить квоты на обезболивающие средства и препараты
фото: pixabay.com

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин постановил увеличить квоты на ввоз в страну и производство ряда наркотических и психотропных веществ. Увеличение квот поспособствует наращиванию собственного выпуска обезболивающих препаратов.

В 2,5 раза вырастет квота по оксикодону, на основе которого планируется производство двух новых обезболивающих препаратов.
В семь раз увеличен разрешенный объем ремифентанила.  Это вещество используют для выпуска аналога импортного анестетика, доклинические исследования препарата начнутся в 2021 году.

В 1,5 раза повышена квота на фентанил. Лекарство с одноименным названием уже выпускают в России, а в будущем году планируется увеличить его производство.

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