Мишустин постановил увеличить квоты на обезболивающие средства и препараты
29 ноября 2020, 19:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: rg.ru
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин постановил увеличить квоты на ввоз в страну и производство ряда наркотических и психотропных веществ. Увеличение квот поспособствует наращиванию собственного выпуска обезболивающих препаратов.
В 2,5 раза вырастет квота по оксикодону, на основе которого планируется производство двух новых обезболивающих препаратов. В семь раз увеличен разрешенный объем ремифентанила. Это вещество используют для выпуска аналога импортного анестетика, доклинические исследования препарата начнутся в 2021 году.
В 1,5 раза повышена квота на фентанил. Лекарство с одноименным названием уже выпускают в России, а в будущем году планируется увеличить его производство.
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