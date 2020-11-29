Смерть не разлучила их даже на день

Аргументы Недели → Общество 13+

29 ноября 2020, 19:48 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Эмилия и Иварс Звингулис, фото: соцсети

В наше сложное «коронавирусное» время мы частенько забывает о чувствах, нежности, верности. Да, время такое: потеря работы, изоляция, недовольство правительством… История пожилой пары из Латвии, которая заставила латвийцев вспомнить о самом главном – любви.

Эмилия и Иварс Звингулис. Пара из Кулдиги (район Латвии – пр. «АН»), которая прожила в браке 61 год, и ушли в мир иной в течение суток. Оба заболели коронавирусом. Но даже смерть не разлучила их и на день.

Когда у Эмилии поднялась температура, то никто в семье и не подумал, что это коронавирус…

«Первой заболела мама. Температура. Мы не понимали. От кого? Где? Думали, что так просто… Потом все перешло к отцу. Тогда решили, что нужно делать тест. Поняли – есть. Родителей доставили в больницу. Он позвонил и сказал, что персонал приветливый, хороший… Только спросил: «Я действительно могу отсюда уехать?» Видимо, чувствовал», - рассказывает латвийским СМИ сын Айгар.

Эмилия и Иварс лежали в одной палате. Это обычная региональная больница. Частенько на нее жалуются пациенты. Но Эмилия и Ивар были всем довольны. Родственников, конечно, к больным не пускали – коронавирус…

Они ушли вместе: Эмилия умерла в пятницу в полночь, Иварс – в субботу после полуночи…Причиной смерти стал беспощадный коронавирус.

Они ушли вместе. Просто не смогли представить, как будут жить в этом мире друг без друга. Эмилия и Иварс точно знали, что смысл в жизни имеет только любовь…