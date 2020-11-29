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Очаг коронавирусной инфекции COVID-19 выявлен в Туле в горбольнице № 2

, 19:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Очаг коронавирусной инфекции COVID-19 выявлен в Туле в горбольнице № 2
фото: pixabay.com

Очаг коронавирусной инфекции COVID-19 выявлен в Туле в горбольнице № 2. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в отделении сестринского ухода ГКБ №2 зарегистрировано 30 случаев коронавируса у пациентов и сотрудников. № 24 человек ковид подтвержден, протекает в бессимптомной форме.

В больнице проведены противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

В Туле за минувшие сутки официально подтверждено 193 случая коронавируса нового типа. Всего в регионе с начала пандемии выявлено 16,44 тысяч заражений. Выздоровели 14,4 тысяч человек. Умерли 481 человек.

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