Очаг коронавирусной инфекции COVID-19 выявлен в Туле в горбольнице № 2
29 ноября 2020, 19:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Очаг коронавирусной инфекции COVID-19 выявлен в Туле в горбольнице № 2. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в отделении сестринского ухода ГКБ №2 зарегистрировано 30 случаев коронавируса у пациентов и сотрудников. № 24 человек ковид подтвержден, протекает в бессимптомной форме.
В больнице проведены противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
В Туле за минувшие сутки официально подтверждено 193 случая коронавируса нового типа. Всего в регионе с начала пандемии выявлено 16,44 тысяч заражений. Выздоровели 14,4 тысяч человек. Умерли 481 человек.
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