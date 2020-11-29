Настоятель храма Жён-Мироносиц в Калуге архимандрит Донат скончался от осложнений в результате COVID-19
29 ноября 2020, 17:13[ «Аргументы Недели» ]
Настоятель храма Жён-Мироносиц в Калуге архимандрит Донат (Петенков) скончался от осложнений в результате коронавирусной инфекции COVID-19. Священнику было 72 года.
В сообщении Калужской епархии говорится, что о кончине настоятеля храма Жён-Мироносиц архимандрита Доната стало известно в воскресенье, 29 ноября.
В рабочей группе по коронавирусу при патриархе уточнили, что архимандрит скончался после осложнений на фоне коронавирусной инфекции.
Архимандрит Донат (Петенков) родился в Калуге в 1948 году. Он окончил Московскую Духовную Семинарию. Совершал служение на различных приходах в разных уголках Калужской области. Являлся инспектором Калужской Духовной Семинарии. В 1993 году назначен ответственным за восстановление храма в честь Святых Жен-Мироносиц. В 2012 году назначен настоятелем храма.
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