В поселке Светлый Оренбургской области в одной из квартир обнаружены мертвыми пятеро мужчин

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29 ноября 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта СКР

В поселке Светлый Оренбургской области в одной из квартир в трехэтажном жилом доме по улице Советской в субботу, 28 ноября, вечером обнаружены мертвыми пятеро мужчин. По данным следствия, погибшие мужчины - строители, они делали в квартире ремонт, а проживали в съёмной квартире.

Тела мужчин, на которых не обнаружено никаких повреждений, найдены на спальных местах. В качестве основной версии наступления смерти граждан рассматривается отравление бытовым газом вследствие неосторожного обращения с газовой плитой, - передает RT.

Четверо погибших мужчин - жители Домбаровского района, один строитель был из Оренбурга. Скончавшиеся люди разного возраста - от 26 до 50 лет.

Следственными органами СКР по Оренбургской области расследуется уголовное дело, возбужденное статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".