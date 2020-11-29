В поселке Светлый Оренбургской области в одной из квартир обнаружены мертвыми пятеро мужчин
29 ноября 2020, 15:55[ «Аргументы Недели» ]
В поселке Светлый Оренбургской области в одной из квартир в трехэтажном жилом доме по улице Советской в субботу, 28 ноября, вечером обнаружены мертвыми пятеро мужчин. По данным следствия, погибшие мужчины - строители, они делали в квартире ремонт, а проживали в съёмной квартире.
Тела мужчин, на которых не обнаружено никаких повреждений, найдены на спальных местах. В качестве основной версии наступления смерти граждан рассматривается отравление бытовым газом вследствие неосторожного обращения с газовой плитой, - передает RT.
Четверо погибших мужчин - жители Домбаровского района, один строитель был из Оренбурга. Скончавшиеся люди разного возраста - от 26 до 50 лет.
Следственными органами СКР по Оренбургской области расследуется уголовное дело, возбужденное статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
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