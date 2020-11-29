Уже и Гнойный: по врио главы Хабаровского края Дегтяреву снова «проехались»

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29 ноября 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Слава КПСС, он же Гнойный, рэпер из Хабаровска, живущий теперьь в Петербурге, Вячеслав Машнов поговорил с журналистами о своем новом альбоме. Оказалось, что у рэпера имеется мнение и о политической жизни его родного края. Более того, не преминул исполнитель на непростой ситуации в регионе «хайпануть».

Он написал трек под названием «Губернатор», посвященный врио главы края Михаилу Дегтяреву и его пошлому. Там же он рассказал и о «фургаломобиле».

В беседе с корреспондентом он признался, что следил за протестами, проходящими в регионе, хотя и «лежал в больничке», когда они начались.

- Много позитивного фидбэка слышал от друзей хабаровских. Эта история еще и лично меня задела: близкие друзья были в команде Фургала и помогли привести его к победе на выборах. Вот у меня только что в гостях был близкий друг Саша, с которым мы с двух лет дружим. Он работал на Фургала, Фургала закрыли и он потерял работу, - поведал Слава КПСС.

Он также признался, что понимает, чем недовольны земляки.

- Их (хабаровчан) настолько достал Шпорт, что они выбрали Фургала. Там ряд обстоятельств сошелся. И потом откуда-то с большой земли люди берут и твоего губернатора забирают. Достаточно нагло. А вместо Фургала подсовывают того, кто вас разочарует в партии. Вот люди и возмутились. С одной стороны, вдохновляющая история. С другой — печальная, - сказал Машнов.