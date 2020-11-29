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В Челябинске пациентка с коронавирусом ждала госпитализации в «скорой», а через три дня умерла

, 14:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Челябинске пациентка с коронавирусом ждала госпитализации в «скорой», а через три дня умерла
машина скорой помощи, фото:Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Министерство здравоохранения Челябинской области сообщило, что проведут проверку по факту смерти в стационаре жительницы города Касли, которая якобы долго ожидала госпитализацию.

В источнике говорится, что 12 ноября жительнице Каслей стало плохо, и она вызвала врача. После осмотра терапевт отправила пациентку на КТ, которое показало поражение легких на 40%. В стационаре свободных мест не оказалось, тогда женщина 11 часов просидела в «скорой», пока ей не предоставили койко-место. Однако спустя 3 дня пациентка скончалась.

«… будет проведен отдельный разбор, в том числе по действиям врачей, прослушана история телефонных звонков горячей линии … Летальные случаи находятся на особом контроле», - пояснили в ведомстве.

БА

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