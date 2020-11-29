В Челябинске пациентка с коронавирусом ждала госпитализации в «скорой», а через три дня умерла
29 ноября 2020, 14:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Министерство здравоохранения Челябинской области сообщило, что проведут проверку по факту смерти в стационаре жительницы города Касли, которая якобы долго ожидала госпитализацию.
В источнике говорится, что 12 ноября жительнице Каслей стало плохо, и она вызвала врача. После осмотра терапевт отправила пациентку на КТ, которое показало поражение легких на 40%. В стационаре свободных мест не оказалось, тогда женщина 11 часов просидела в «скорой», пока ей не предоставили койко-место. Однако спустя 3 дня пациентка скончалась.
«… будет проведен отдельный разбор, в том числе по действиям врачей, прослушана история телефонных звонков горячей линии … Летальные случаи находятся на особом контроле», - пояснили в ведомстве.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.