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Собянин поздравил жительниц Москвы с Днем матери

, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]

Собянин поздравил жительниц Москвы с Днем матери
мама и ребенок, фото: pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил местных жительниц и гостей столицы с Днем матери. По его словам, пока женщины воспитывают детей, им в городе оказывается постоянная помощь и поддержка.

«Сегодня День матери - самого главного человека в жизни. От всей души желаю, чтобы вы, дорогие мамы, чувствовали любовь, благодарность и заботу близких. Здоровья вам, счастья, семейного тепла и благополучия! В городе многое делается для поддержки матерей. Пока вы воспитываете детей, мы заботимся о вас», - написал он в своем блоге.

Собянин поблагодарил всех матерей за доброе сердце, наполненное любовью к детям и внукам.

БА

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