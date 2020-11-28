Анна Семенович раскрыла три своих желания: красивый мужчина, автомобиль «Мерседес» и сумка

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28 ноября 2020, 23:04 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Семенович, фото из соцсети

Певица Анна Семенович раскрыла три своих желания. Артистка стала участницей вечернего шоу Максима Галкина «Сегодня вечером», на котором обсуждали магию. О разных интересных случаях из своей жизни рассказали телеведущая Елена Ваенга, артист балета Николай Цискаридзе, актриса Вера Сотникова. Ну и Анна Семенович.

По признанию Семенович, во время путешествий она посещает разные заветные места, где можно загадать желания. Анна уверяет, что многие ее пожелания сбываются.

Певица поделилась, что она и ее подруги заводят карты желаний, делят их на разделы, в которых пишут, чего хотят, о чем мечтают. «Красивый мужик, «Мерседес», новая сумочка», - раскрыла некоторые свои мечты девушка.

Максим Галкин задал вопрос Анне Семенович, получает ли она «красивого мужика, «Мерседес» и сумку». Певица ответила: «Да!»

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