Российский ученый Иванов прокомментировал версию немецкого эпидемиолога о причинах пандемии коронавируса

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28 ноября 2020, 22:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московский комсомолец

фото: pixabay.com

Российский ученый-микробиолог Сергей Иванов прокомментировал заявление немецкого профессора Александра Кекуле, утверждающего о распространении по миру итальянского штамма коронавируса.

По словам Иванова, Кекуле - это немецкий Жириновский от медицины, он уважаемый ученый, но любит перед журналистами сказать что-нибудь оригинальное.

Иванов подчеркнул, что "китайское" происхождение вируса SARS-CoV-2 ни у кого не вызывает сомнения, в том числе и у доктора Кекуле. И немецкий профессор еще в январе призывал правительство Германии ввести строгий санитарный контроль на границах, делать всем туристам, возвращающимся из заграничных поездок, тесты. А весной он же настаивал на введении строгого карантина. А осенью его мнение изменилось. "Просто он - фрондер, постоянно критикует правительство, и тем самым привлекает прессу. Хотя в одном он точно прав: если бы европейцы, да и мы тоже своевременно оценили степень угрозы, исходящей от пандемии, то, возможно, нам удалось избежать многих сегодняшних проблем", - цитирует Иванова "МК".