Что происходит с коронавирусом в Латвии

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28 ноября 2020, 21:16 [ «Аргументы Недели. Балтия» ]

Фото: соцсети

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 753 новых случая заболевания, умерло три человека.

Статистика, увы, плохая. Что может улучшить ситуацию? Если учесть, что скоро наступят зимние праздники, то тут есть о чем подумать.

Свое мнение высказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

«Мы будем защищать себя, и не будем играть в лотерею со своим здоровьем и жизнью. Воздержитесь от визитов и встреч с друзьями и родственниками на выходных».

Министр здравоохранения Латвии Илза Винькеле оценила ситуацию с коронавирусом в стране, как очень, очень серьезное, и предупредила, что если улучшений не наступит, то ужесточения будут введены.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс высказался конкретно и жестко: «Целью общества Латвии должно быть в кратчайшие сроки снизить распространение вируса. Строгие меры следует ввести на три недели, чтобы потом иметь возможность «погостить на Рождество и Новый год».

Министр обороны считает, что следует полностью закрыть школы до Нового года, потому что «через школы, учителей, маленьких детей вирус распространяется быстро через семьи». Г-н Пабрикс уверен, что только жесткие меры смогут остановить распространения вируса: «Мы сейчас топчемся посередине. И что мы видим? Больницы полны зараженными и скоро наступит проблема с медициной».

Специально для «Аргументы Недели» комментарии члена правления 2-й Рижской больницы Яниса Петрониса: «Очень много больных. Ситуация, действительно, не очень приятная. Проблема в том, что многие жители не думают о мерах безопасности. Много раз говорили, как распространяется этот вирус: воздушно-капельным путем, при близком контакте, через предметы. Многие жители Латвии не верят в то, что это коварное, сложное заболевание. Сложное. Коварное. Пока нет в Латвии вакцины и нужно соблюдать правила гигиены, ограничить себя от походов в гости, лишний раз в магазин, например. Посидите дома! Подумайте о своем здоровье».