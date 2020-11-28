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28 ноября 2020, 20:58 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

И вновь не слава Богу в ЕП с латвийскими депутатами: намедни Европарламент голосовал по проекту объемного доклада «Фундаментальные права в Евросоюзе»…

Текст следующий: «ЕП призывает государства-члены обеспечить защиту детей от любого вида дискриминации в области образования, призывает в частности, чтобы дети, имеющие ограничения, связанные с развитием языка (например, аутизм» были под особой защитой в случае, когда их обучение происходит в многоязычной среде путем предоставления им возможности учиться, если семьи того пожелают на их родном языке».

Как поясняет евродепутат Татьяна Жданок, поправка набрала большинство голосов. Из латвийских евродепутатов против этой поправки проголосовали экс-мэр Риги (ныне евродепутат) Нил Ушаков (партия «Согласие») и евродепутат Андрис Америкс («Честь служить Риге»).

По мнению Татьяны Жданок, произошло внешнее преображение латвийских депутатов… Получается, что г-н Ушаков и г-н Америкс проголосовали в ЕП против обучения на русском в Латвии?

Я не особо люблю г-на Ушакова, но, видимо, тут уже перебор!

Как комментирует данное голосование сам евродепутат Нил Ушаков?

«Я только что узнал, что вчера в ЕП я проголосовал против русского языка в школах Латвии. Замечательная новость, которая, как я понимаю, вызвала немалый интерес. В этот раз я сам даже удивился. Попробуем разобраться», - написал в социальных сетях г-н Ушаков.

Как оказалось, фракция Нила Ушакова проголосовала против этой поправки, так как она непрофессиональна. Поправка выглядит хорошей только на первый взгляд. По мнению г-на Ушакова, неправильно включать в текст только один вид заболеваний, а включать надо полный список возможных заболеваний, чтобы дети с любыми видами ограничений могли иметь возможность учиться на родном языке.

«Скажите, пожалуйста, насколько больной фантазией или безграничной глупостью надо обладать, чтобы найти в этом голосовании «против русского языка в школах Латвии?», - вопрошает Нил Ушаков.