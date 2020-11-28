Алексей Текслер высказался о важности соцсетей в работе чиновников

Аргументы Недели → Общество

28 ноября 2020, 20:23 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области уверен, что интернет может помочь властям наладить диалог с обществом.

Такое мнение он высказал на медиафоруме «Мед» в Челябинске. Напомним, мероприятие стартовало в отеле «Малахит» сегодня, 28 ноября. В форуме принимает участие около 150 участников из разных регионов УрФО. Они обсудят в течение трех дней, как эффективно внедрять новые технологии в работу компаний.

Алексей Текслер выступил на открытии форума. Он отметил, что 2020 год изменил многое, в выигрыше осталась креативная индустрия в онлайн-формате. Также он коснулся влияния технологии на работу власти. По его мнению, чиновникам стоит налаживать связь с жителями с помощью соцсетей.

«Возможность получения обратной связи и прямого общения с чиновником – это наиболее актуальный запрос общества. Я сам веду Инстаграм и каждый день в этом убеждаюсь», – сказал Алексей Текслер.

Отметим, что аккаунт губернатора Челябинской области в Instagram является одним из самых популярных среди чиновников. В настоящий момент у него более 244 тысяч подписчиков.