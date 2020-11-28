В регионах России обстановка с COVID-19 остается напряженной

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28 ноября 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Пандемия коронавируса продолжает свое шествие по России. Петербуржцы умирают от COVID-19 гораздо чаще, чем жители других регионов. В Екатеринбурге тяжелым больным предлагают дышать кислородом по очереди, а беременных студенток-медиков отправляют работать в ковидные госпитали бесплатно. В Севастополе у департамента здравоохранения в разгар пандемии нашлось 5,8 млн рублей на закупку двух Peugeot Traveller.

Екатеринбург

Совсем недавно чиновники говорили о «выходе на плато». На самом деле Свердловская область ежедневно бьет антирекорды по числу заболевших.

Многие свердловчане считают, что уменьшение числа госпитализированных, о чем заявляют чиновники, объясняется просто: заболевшие, не дождавшись врачей, занимаются самолечением. А еще статистику «улучшают» задержки с получением результатов тестов на ковид: ждать их приходится не менее десяти дней. На претензии об отсутствии лекарств замгубернатора Павел Креков отвечает, что в аптеках удалось снизить их дефицит, а в стационарах дефицита и вовсе не было.

Проверка из федерального Минздрава выявила «несоответствие между занимаемым и свободным коечным фондом, включая реанимационные койки». Так, по сообщениям областного минздрава, к 21 ноября в регионе было занято 8927 коек, свободно — 1663, или 15,7%. По данным федерального ведомства, на ту же дату было занято 10 533 койки, а свободно только 57, или 0,5%.

В травматологической больнице № 36 тяжелые пациенты вынуждены дышать кислородной смесью по часам, по очереди, так как не все койки обеспечены кислородными концентраторами.

Сообщается, что на помощь свердловским медикам были направлены 293 старшекурсника медицинского университета. Речь шла о том, чтобы направить их на прохождение практики в ковидные стационары, где студенты должны были работать бесплатно. На последовавшее с их стороны возмущение декан лечебно-профилактического факультета попросил их «не быть жлобами», а также подчеркнул, что работа в ковидных госпиталях никому не повредит, даже беременным студенткам. После разбирательств было принято решение о направлении на практику не всех студентов, а только старшекурсников. И не в «красную» зону, а на помощь участковым, чтобы покончить с очередями в поликлиниках.

Санкт-Петербург

Петербург по общему числу заболевших (более 107 тысяч человек) вышел на второе место среди регионов страны, уступая только Москве. В северной столице умирают от ковида гораздо чаще, чем в других регионах: 96 смертей на 100 тысяч человек. В Москве, которая идет на втором месте, ситуация отличается заметно — 68,2 смерти на 100 тысяч населения. Всего в Петербурге от коронавируса погибли уже более 5 000 человек.

В городе усиливаются профилактические меры: закрыт общепит в ТЦ, а остальные кафе работают с 6:00 до 23:00; запрещен доступ зрителей на спортивные мероприятия; ограничено посещение катков. С 16 ноября стала обязательной самоизоляция для людей 65 лет и старше (за исключением врачей, учителей и других сотрудников, «чье местонахождение на рабочем месте является критически важным»). С 1 декабря с 50% до 25% будет уменьшена максимальная наполняемость залов на культурных мероприятиях. Кроме того, действует ограничение в 50 человек — участников любых событий, как в помещениях, так и на улице.

Ранее Петербургский комитет здравоохранения сообщал, что свободных коек для заболевших коронавирусной инфекцией осталось всего 8%.

«Я думаю, что в ближайшее время в городе будут открывать дополнительные отделения под больных с коронавирусом, потому что меньше их, к сожалению, не становится, — говорит генеральный директор коммерческой скорой помощи «КОРИС Ассистанс» Лев Авербах. — У нас количество обращений только увеличивается. Люди жалуются, что часами не могут дождаться городскую скорую, медленно идет прием пациентов в стационарах, наши машины простаивают в очередях порой по три-четыре часа».

Пермь

Рекорды по числу подтвержденных случаев COVID-19 фиксируются и в Пермском крае. Общее число подтвержденных диагнозов в регионе — 19 484, умерших — более 900 человек.

Во второй половине ноября начали появляться сообщения о смерти врачей. От коронавируса, либо пневмонии, по данным СМИ, скончались педиатр Краевой детской клинической больницы Наталия Блюмберг, врач скорой помощи Татьяна Тихонова, главный врач детской поликлиники № 4 Ольга Чернышова, травматолог-ортопед городской клинической поликлиники № 5 Альберт Галикеев.

В регионе нет современной инфекционной больницы, корпусам действующего стационара 107 лет. В них нет даже КТ — не позволяет площадь по нормам СанПиН.

По данным исследования «Сбер», в Перми самая большая вероятность заражения коронавирусом по сравнению с другими крупными городами, «Сбер» оценил ее выше средней по России на 15%.

Курганская область

Жительница Кургана Нина Мосина умерла после того, как ее с третьей попытки госпитализировали с 75-процентным поражением легких.

В соцсетях пользователи жалуются на то, что скорая помощь не приезжает к людям с высокой температурой, а также на нехватку лекарств. При этом выручка курганского производителя лекарств «Синтез» выросла на 42% в сравнении с прошлым годом и составила более 10 млрд рублей.

Крым и Севастополь

После успешно проведенного туристического сезона в Крыму и Севастополе начался активный рост заболеваемости COVID-19. По сравнению с весенними показателями, число заболевших выросло в десятки раз. 24 ноября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Крым входит в топ-6 регионов, где в больницах свободно менее 10% коек.

Жители Крыма жалуются на отказы в госпитализации, долгое ожидание врача, дефицит лекарств в аптеках. Глава региона подтвердил, что есть жалобы на невыплату надбавок медикам, но о том, что из-за этого 24 ноября 50 медиков Ялты отказались выходить на работу, сообщать не стал.

Севастополь также оказался в числе регионов с критической коронавирусной ситуацией. За последнюю неделю ковид подтвердился у более чем 400 севастопольцев.

В то же время департамент здравоохранения не стесняется закупать элитные автомобили: ведомство объявило тендер на закупку двух Peugeot Traveller за 5 876 000 рублей. После того, как о планах чиновников рассказали СМИ, закупка была отменена.

Томск

Томская область перешагнула порог в 17,6 тысячи заболевших коронавирусом. Если добавить почти 4 тысячи ковидных пациентов из Северска, то становится ясно: коронавирус выявили у 20 тысяч жителей региона. Население небольшого города.