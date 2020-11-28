Министр здравоохранения Крыма рассказал, что в республике растет число инфицированных коронавирусом

Александра ОСТАПЕНКО в социальных сетях именуют министром-франтом за его склонность одеваться модно.
В интервью «Крым 24» министр здравоохранения Крыма рассказал, что сейчас в Крыму «более трех тысяч коек под новую коронавирусную инфекцию».
«Если раньше мы госпитализировали 110-120 пациентов в сутки, то сейчас госпитализируем 150-160», - признался ОСТАПЕНКО.
Министр также пояснил, что «Наша задача сейчас найти разумный баланс по госпитализации – это первое, второе – по своевременной выписки пациентов: то есть пациент должен получить полноценную помощь в соответствии с нашими рекомендациями, и, если в этом есть необходимость, уйти на так называемый этап долечивания на амбулаторную помощь.
На интервью господин ОСТАПЕНКО пришел в шикарном клетчатом костюме – остальные элементы гардероба были подобраны ему в тон. На руке министра были большие часы, разобрать модель которых не представляется возможным.
Отметим, что министр любит одеваться со вкусом, что отмечено зрителями, в интернете периодически в комментариях проскальзывает фраза, что нынешний глава крымского здравоохранения «министр-франт».