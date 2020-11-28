Министр здравоохранения Крыма рассказал, что в республике растет число инфицированных коронавирусом

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28 ноября 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Александр ОСТАПЕНКО, фото an-crimea.ru

Александра ОСТАПЕНКО в социальных сетях именуют министром-франтом за его склонность одеваться модно.

В интервью «Крым 24» министр здравоохранения Крыма рассказал, что сейчас в Крыму «более трех тысяч коек под новую коронавирусную инфекцию».

«Если раньше мы госпитализировали 110-120 пациентов в сутки, то сейчас госпитализируем 150-160», - признался ОСТАПЕНКО.

Министр также пояснил, что «Наша задача сейчас найти разумный баланс по госпитализации – это первое, второе – по своевременной выписки пациентов: то есть пациент должен получить полноценную помощь в соответствии с нашими рекомендациями, и, если в этом есть необходимость, уйти на так называемый этап долечивания на амбулаторную помощь.

На интервью господин ОСТАПЕНКО пришел в шикарном клетчатом костюме – остальные элементы гардероба были подобраны ему в тон. На руке министра были большие часы, разобрать модель которых не представляется возможным.

Отметим, что министр любит одеваться со вкусом, что отмечено зрителями, в интернете периодически в комментариях проскальзывает фраза, что нынешний глава крымского здравоохранения «министр-франт».