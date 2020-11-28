Многодетная челябинка спасает чужих малышей

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28 ноября 2020, 14:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Галина Новикова ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Кристине Сташевской 30 лет, у нее три сына и две дочки. Она находит время не только на детей и работу, но и на активное участие в благотворительных акциях.

О семье Сташевских рассказывает сюжет «Гранады ТВ». У супругов Кристины и Антона подрастают пятеро детей: сыновьям Диме, Максиму и Саше – 9,7 и 5 лет. Девочкам-двойняшкам Даше и Нике по три года. Каждое утро мамы начинается в пять часов: она готовит всем завтрак и собирает в детский сад и школу. К восьми Кристина едет на работу в центр «Дети Индиго», где трудится администратором. Ее график – два дня через два.

В свободное время она занимается благотворительной деятельностью – сотрудничает с фондом «Настоящий волшебник», который помогает детям с ДЦП и аутизмом. По словам Кристины, совмещать воспитание детей, работу и благотворительность – не просто.

«Уверена, каждый из нас должен кому-то помогать, именно поэтому я принимаю участие в делах фонда. Своим ребятам тоже постоянно об этом говорю. У фонда «Настоящий волшебник» – большие планы. С 1 по 8 декабря в центре «Дети Индиго» пройдет акция «Щедрый вторник». Приносите макулатуру и получайте браслет «Настоящего волшебника». Деньги от сдачи макулатуры мы передадим челябинскому школьнику Саве Ярыгину (#эко_SAVA), который покупает для детей из детских домов мячи и настольные игры», – рассказала Кристина.

Кроме того, с 18 по 20 декабря стартует еще одна акция, организованная фондом, – «Едем вместе». В ТРК «Космос» установят велотренажеры, на которых смогут покататься все желающие. После того, как необходимый километраж будет преодолен, партнеры акции передадут тренажеры детям с ДЦП.

Подробнее об акции можно узнать на сайте едем-вместе.рф