Беременных хабаровчанок консультируют по Skype

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28 ноября 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в Хабаровском крае, медики вынуждены принимать нестандартные меры. Как, например, в роддоме №4 Хабаровска, главврач которого лично консультирует горожанок по Skype.

- Для решения вопросов по организации оказания помощи пациентам КГБУЗ “Родильный дом №4» жители Хабаровска могут связаться с нашим главным врачом Михаилом Баевым через Skype с 10:00 до 17:00 в рабочие дни. Для этого необходимо зайти в Skype и в поисковике набрать: «КГБУЗ Родильный дом №4 Главный врач», - объяснили в роддоме № 4.

Напомним, что на сегодняшний день Хабаровский край показывает рекордный прирост заболевших. Тем временем, в регионе отменена плановая медицинская помощь. Теперь врачи консультируют пациентов по телефону.

За минувший день выявлено 337 новых случаев заражения COVID-19 среди жителей Хабаровского края. За сутки в выздоровели 436 пациентов. Всего же излечились 16 098 жителей края.