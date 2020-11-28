В Хабаровском крае доля просроченной задолженности ниже среднероссийской

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28 ноября 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Согласно оценкам коллекторского агентства ЭОС, основанных на данных Центробанка, объем просроченной задолженности по банковским кредитам в Хабаровском крае на 1 октября составил 17,6 млрд рублей. За девять месяцев текущего года рост проблемной задолженности оказался на уровне 25%. Темпы роста просроченной задолженности в крае в январе-сентябре 2020г. превысили аналогичные показатели в РФ (22%) и в округе (16%).

Эксперты связывают рост задолженности в регионе с влиянием пандемии.

- По объёму просроченной задолженности край стоит на втором месте после Приморского края (23,6 млрд. руб.), что объясняется тем, что оба региона являются самыми населёнными в округе.

Доля просроченной задолженности (то есть отношение объёма просроченных долгов ко всему кредитному портфелю) составила 8,9%. Этот показатель меньше на 0,7 процентных пункта, чем в целом по России (9,6%) и на 0,1 п.п. ниже, чем в округе (9%), - объяснил генеральный директор ЭОС Антон Дмитраков.

По словам эксперта, за время действия внесудебной процедуры личного банкротства – с 1 сентября по 12 ноября 2020 года - в Хабаровском крае было возбуждено всего четыре процедуры внесудебного банкротства. При этом пока ни одна процедура не была завершена.

- Учитывая, что всего по РФ этот показатель составил 1001 процедуру, то активность жителей Хабаровского края вряд следует назвать высокой, - подчеркнул гендиректор ЭОС.

Подробности читайте в интервью «Аргументов недели» с Антоном Дмитраковым.