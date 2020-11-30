Соседские войны Подмосковья

Аргументы Недели → Общество 13+

30 ноября 2020, 10:00 [ «Аргументы Недели», Степан МАРКОВ ]

Фото: соцсети

Нешуточные латиноамериканские страсти разыгрались в подмосковном Долгопрудном. Соседи по улице Ленинградской ведут свою собственную пятилетнюю войну, которая перешла в острые фазы с клеветой на плакатах на заборе, стрельбой по этим плакатам из пейнтбольного ружья и инсценировками наезда авто, с истошными криками в вечернем сумраке и бесконечными судами.

Моё внимание привлекла ситуация, которая впитала в себя, пожалуй, весь арсенал приемов, использованных в соседской войне. Причиной, судя по всему, мог стать спорный земельный участок в подмосковном Долгопрудном. Как только у него появилась новая хозяйка, грянула война со стороны соседей, которая длится уже четвертый год.

Против хостела или за участок?

Нападающая сторона в лице Ольги Хорошевой и ее снохи Анны Скрынник утверждают, что борются с незаконным хостелом для мигрантов. А новые хозяева участка в лице Ольги Образцовой и ее дочери Любови Романовой отбиваются, считая, что причиной всему стало завещание прежней владелицы, которая сначала отписала свой домик сердобольной соседке, а потом передумала и оставила все своим детям, о чем соседка и не знала. Вероятно, предприимчивая Ольга Хорошева была уверена, что за постоянный уход за старушкой, лекарства и обильное угощение водочкой она получит благодарность от бабульки в виде участка земли.

Возможно, именно этим объясняется тот факт, что изначально новые хозяева, купившие после смерти бабушки злополучный участок в Долгопрудном, не могли даже попасть к себе. Ворота были закрыты, и внутри бегала недружелюбная собака Хорошевой. Забор между участками отсутствовал, а все хозяйство выглядело единым с соседским садом-огородом.

Усугубило ситуацию желание дочери новой хозяйки Любови Романовой построить на участке дом и сдавать в нем комнаты. Вполне законное предприятие, особенно для того, кто декларирует доходы и платит налоги, как это делает Романова, сдающая комнаты на длительный срок исключительно гражданам России. Но, сноха соседки Анна Скрынник тут же объявила себя общественным активистом и стала бороться с «незаконными хостелами» в лице Романовой.

Кто первый, тот и прав

Главными орудиями войны стали бесконечные жалобы Скрынников во все мыслимые инстанции. На мнимый шум, на дым от шашлыков, на неправильно установленный забор, на строителей, которые очень не нравились соседям буквально всем. Не так дышат, не так смотрят, не так ходят, не той национальности, не там едят, не правильно спят, неверно пользуются туалетом.

Романовой пришлось пережить проверки администрации города в рамках земельного контроля, правильности оформления документов на строительство, целевого использования участка, соблюдения противопожарных норм, утилизации мусора и бытовой канализации, соответствия плотности застройки, законности сдачи в наем комнат.

Апогеем травли стала жалоба Скрынников в правоохранительные органы в преддверии чемпионата мира по футболу с опасениями, что на участке Романовой якобы бородатые азиаты разгружают ящики и мешки «похожие на мешки со взрывчаткой и ящики с оружием»! В четыре утра все жильцы Романовой были подняты людьми в масках. Собаки искали наркотики и взрывчатку, все постояльцы были проверены правоохранителями на причастность к тяжким преступлениям, всем сняли отпечатки пальцев, а самих людей долго опрашивали. И подобные жалобы стали регулярными. Причем агрессоров явно консультировали юристы, так как в жалобе не было ни одного утверждения, поэтому за ложный донос их привлечь было невозможно. Есть такое понятие в законодательстве – добросовестное заблуждение. Правда, в данном случае, мне думается – весьма заинтересованных заявителей.

Изображая жертву

Далее пошла в ход судебная артиллерия. Романову закидали исками во все суды по различным поводам. Скрынник требовала от соседки прекратить сдачу в наем комнат, снести дом из-за выступа за пятно застройки на 20 см, прекратить использовать земельный участок якобы не по назначению, выселить всех постояльцев. Суды оказались перегружены исками.

Скрынник проиграла все из них! За исключением одного. И этого оказалось достаточно, чтобы позорить соседку на всю страну. При перестройке дома Романова не углядела за строителями, и новый дом на 20 сантиметров вышел за пределы пятна застройки. Обычно суды в этом случае заставляют возвести противопожарную преграду или сделать систему пожаротушения. Но никак не сносить дом. Однако в данном случае суд подвергся беспрецедентному давлению со стороны Скрынников.

Новая «активистка» привлекла всех своих знакомых журналистов и блогеров, и выдавала в СМИ через друга на одном из телеканалов страны ложные репортажи о якобы вынесенных решениях о сносе хостела. Хотя суть спора была совсем в другом. Суды полностью подтвердили законность действий Романовой за исключением ошибки в строительстве. Здесь же даже местная администрация дабы исключить постоянных митингов активистки встала на ее сторону и попросила суд удовлетворить иск о сносе строения.

Сегодня все с нетерпением ждут, когда же приставы снесут дом из-за 20 сантиметров лишнего выступа. А параллельно Скрынник продолжает привлекать журналистов и блоггеров и внушать всем, что борется с хостелом, а не с ошибкой в строительстве.

Бесконечные страсти

Сегодня в войне Скрынник-Романова весь город наблюдает новый поворот. Креативная агрессорша разместила на заборах (своем и соседей) плакаты со стрелками в сторону дома Романовой с хитрой надписью: «Хостел. Под снос. Не покупать!». Все бы ничего, но жильцы Романовой стали помаленьку паниковать и спрашивать: «Нас что, сносить будут?» Вновь нервотрепка, снова разъяснения о том, что все это клевета и ложь, снова силы и время потрачены на изнурительную войну.

Одинокая мать, которая воспитывает сына и пытается как-то прокормиться от сдачи комнате в наем – Романова сорвалась и решила убрать клевету любым законным способом. Так как опрокинуть или закрасить плакаты не удалось – соседи поставили видеокамеры и дежурят возле своих творений, Романова решила закрасить их краской из ружья для пейнтбола. Плакаты висят так, что промах мимо них летит в сторону от дома и никому повредить не может, поэтому решилась соседка пострелять вечером и закрасить плакаты. Вот тут-то и началось главное шоу.

Соседка – Анна Скрынник выскочила, стала кричать, предварительно включив запись на смартфоне и проговаривая заготовленную речь: «Люба, ты с ума сошла! Она стреляет! Вызывайте полицию!»

Дальше больше. Когда дело было сделано, Романова решила спокойно поехать домой. Но дорогу ее автомобилю перегородили соседи со своими друзьями. Муж Анны Скрынник запрыгнул на машину Романовой и стал стучать по ней. Остальные стали пинать машину ногами. Анна Скрынник кинулась на капот машины соседки, когда Романова попыталась выехать, а сам выезд заблокировала машина друзей соседей. На камерах видеонаблюдения видно, как группа людей удерживает авто Романовой и не дает ей передвигаться, что по сути может квалифицироваться как незаконное лишение свободы и насильственное удержание человека против его воли.

Когда Скрынник кинулась на авто Романовой, то попыталась изобразить наезд. Истошно вопя, она упала под капот и стала поглубже продвигаться под авто, чтобы выглядело это правдоподобнее. Правда в ходе разбирательств в полиции установили, что никакого наезда не было, как и не было нападения с огнестрельным оружием на дом истошно кричавшей Анны Скрынник. Но для Романовой это вновь потраченные нервы, время и новый грязный репортаж на ТВ. Конечно же - с позиции «пострадавшей» Анны Скрынник.

Это лишь новый эпизод из многочисленных сцен лихо закрученного самой жизнью детектива о войне двух соседей. Сколько продлится эта драма по соседству, известно одному Богу. Я же лишь приоткрыл вам занавес над этим многолетним действом. Более подробно вы можете прочитать всю эту историю на одном из информационных ресурсов Долгопрудного, перейдя по этой ссылке.

Я буду и дальше следить за ходом этих баталий. Исключительно из научного интереса: сколько же законных методов смогут использовать соседи Любови Романовой, чтобы не дать ей спокойно жить? Не исключено, что мне будет ещё что вам рассказать.