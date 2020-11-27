Посуточную аренду квартир в России предлагают запретить

Интернет-ресурс «Российская общественная инициатива» начал сбор подписей за запрет посуточной сдачи квартир в многоквартирных домах.
Инициаторы предложения считают, что сдача квартир в аренду на короткий срок «регулярно приносит серьезные проблемы остальным жильцам многоквартирных домов».
«Так называемые «короткие» съемщики ведут себя вызывающе, громко слушают музыку по ночам, топают и передвигают мебель, курят на лестничных клетках и балконах, выбрасывают отходы из окон и мусорят в подъездах», – говорится в тексте предложения.
Кроме того, собственники таких квартир не просят с постояльцев какие-либо документы, что приводит к повышению рисков террористических угроз, и в целом сдача квартир в краткосрочную аренду «юридически находится в серой зоне законодательства».
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