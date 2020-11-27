Нейронная сеть будет вычислять жалобы южноуральцев на бездействие властей

Аргументы Недели → Общество

27 ноября 2020, 20:17 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В Челябинске открылся Центр управления регионом.

Как сообщает сайт «ЧелябинскСегодня», нейронная сеть будет обрабатывать жалобы южноуральцев, размещенные в соцсетях и на сайтах. Специалисты ЦУРа будут направлять их в профильные ведомства, сотрудники которой будут обязаны ответить на вопрос автора сообщения. Для того, чтобы жалоба попала в ЦУР, ее автор должен быть зарегистрирован на портале Госуслуг.

Открытие ЦУРа прошло сегодня, 27 ноября. Его работу будет курировать первый вице-губернатор Челябинской области Виктор Мамин. По его словам, аналогичный центр работает в Московской области.

«Этот центр позволит сократить время обработки [жалоб] граждан, использование современных технологий для того, чтобы это было максимально комфортно и эффективно. Безусловно это создаёт предпосылки, чтобы мы могли делать дальнейшие шаги в области цифровизации, использовать те знания и опыт, который мы накапливаем в обращениях с гражданами, зная те моменты и вопросы, которые их интересуют, могли бы учитывать эту информацию при принятии различных управленческих решений», – цитирует Виктора Мамина «ЧелябинскСегодня».

Известно, что в ЦУР уже поступило более 50 тысяч обращений от южноуральцев. Предполагается, что они будут рассмотрены в короткие сроки.