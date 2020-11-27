В Златоусте единственный роддом перепрофилировали под коронавирусный госпиталь

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27 ноября 2020, 20:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В Златоусте Челябинской области проживают почти 164 000 человек. Единственный перинатальный центр, обслуживающий не только город, но и соседние районы (420 000 жителей), перепрофилировали под лечение больных COVID-19.

Вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт обратилась к населению через Facebook:

«В сложные моменты мы вынуждены принимать решения, отвечающие интересам большинства. Сегодня численность заболевших в Златоусте растет, госпитальная база уже не может принять всех, кто нуждается в помощи. Нужно еще не менее ста коек, которые планируется развернуть на базе роддома».

Рожениц вице-губернатор тут же попыталась успокоить:

«Милые, мы создадим вам замечательные условия, с приоритизацией вызовов скорой, хорошими условиями в роддоме, профессиональным коллективом медиков».

Тем не менее, вскоре на Change.org появилась петиция, обращенная к министру здравоохранения Челябинской области Юрию Семенову:

«Мы, жители Златоуста, в том числе беременные женщины, обращаемся к Вам с мольбой. Убедительно просим оставить перинатальный центр. Родильный дом Златоуста был единственным, оборудованным детской реанимацией, и обслуживал всю горнозаводскую зону. Беременным женщинам рекомендовано теперь ехать в Миасс, где всего лишь 30 мест для рожениц! В то время как население горнозаводской зоны составляет 600 тысяч человек. До Челябинска, где остался единственный перинатальный центр, ехать из Златоуста 160 километров. С октября по февраль дороги, которые ведут в периферию, закрыты в связи с погодными условиями. Трасса в снежных заносах, гололед...»

«Закрытие роддома всегда повышает риски перинатальной смертности. Лечить коронавирусных больных нужно не за счет других пациентов, а за счет открытия дополнительных мощностей. У нас в городе стоят пустыми корпуса железнодорожной больницы. Выкупайте их, оборудуйте, почему нужно забирать у беременных?», - говорит автор петиции, многодетная мать Анастасия Черногорлова.

По ее словам, в роддом Миасса жительниц Златоуста до начала родов не принимают. Платно госпитализироваться в хорошо оборудованный перинатальный центр Челябинска есть возможность не у всех: только койка, без процедур, стоит от 1017 до 2034 рублей в сутки. Стоимость манипуляций — до 14 000 рублей.

В Златоусте все же оставили единственную койку для экстренных родов. А что делать, если в 164-тысячном городе экстренные роды начнутся сразу у двух женщин?

Акушер-гинеколог Юлия Агалакова, которой сейчас в перепрофилированном перинатальном центре приходится лечить больных коронавирусом, отметила:

«Кто-то родит в поле, кто-то в дороге. Правда, это будут все же единичные случаи».

Пресс-секретарь регионального минздрава Марина Сергеева сообщила:

«Плановая госпитализация рожениц направлена в областной центр и родильный дом № 2 города Миасса. Если потребуется, экстренная помощь будет оказана на месте, в гинекологическом корпусе под кураторством специалистов перинатального центра. Практика перенаправления тяжелых пациенток из Златоуста в Миасс для оказания им высококвалифицированной помощи отработана и дает хорошие показатели по рождаемости».

Жители Златоуста заявлениям властей не верят. Они уже подали заявление в прокуратуру.